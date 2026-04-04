La Alcaldía Distrital y la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrecieron este sábado 4 de abril hasta $20 millones por información de los autores del ataque sicarial que se cobró la vida de un hombre y dejó en grave estado de salud a una niña, en hechos ocurridos la tarde del Viernes Santo dentro de una vivienda del barrio La Sierrita.

En las últimas horas también fueron más precisos los detalles y la información que rodeó al ataque registrado a eso de las 3:10 de la tarde en la calle 55 con carrera 4, punto de ubicación donde está el domicilio en el que trató de buscar refugio Jorge Nicolás Monterroza Almanza, de 33 años y conocido con el alias de El Melón, el individuo que resultó muerto.

Según lo recabado por la autoridad, este sujeto era perseguido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y trató de esconderse al ver la puerta abierta de una vivienda, pero fue alcanzado por los balazos.

En el mismo ataque, una pequeña de tan solo 3 años de edad, moradora del domicilio, fue alcanzada por unos de los proyectiles de los criminales, el cual se le alojó en la parte frontal de la cabeza.

A parecer, la menor caminaba por el corredor de la casa cuando se topó de frente con alias El Melón y con el pistolero que lo perseguía.

Hay que señalar que la víctima fatal pereció en el lugar del ataque. Mientras que la pequeña, cuyo nombre se protege, fue trasladada por sus familiares a un centro asistencial de la misma zona.

En las labores policiales, uniformados establecieron que la niña está solamente bajo el cuidado de su abuela, pues su madre se encuentra en la ciudad de Medellín capturada por tentativa de homicidio desde el mes de octubre de 2025.

Sobre los móviles del hecho, la Policía tiene por el momento que podría estar asociado a las disputas por el dominio de las caletas de droga en la zona, las cuales están bajo el mando de integrantes de ‘los Costeños’ que están plenamente identificados por las autoridades.