En la noche del pasado 19 de mayo fue asesinado a bala el artista urbano Odacir Morón, conocido como ‘El profeta’, en el municipio de Baranoa. El ataque habría sucedido en el parque Espejo de Agua.

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De acuerdo a las autoridades, el joven fue interceptado por dos sujetos a pie, quienes accionaron un arma de fuego en su contra y luego huyeron con rumbo desconocido.

El crimen ocurrió aproximadamente las 8:40 de la noche. El cadáver del artista, quien vestía sudadera color gris y camisa blanca y tenía un canguro negro terciado, presenta varios impactos de bala, entre ellos una en la cabeza.

Pese a que la víctima fue auxiliada y trasladada a la Clínica Reina Catalina de ese municipio, finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

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“Unidades de la seccional de investigación criminal, se encuentra al frente del hecho, recolectando evidencias físicas y material probatorio que oriente la investigación para dar con la ubicación y captura de los responsables”, indicó la Policía.