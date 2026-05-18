Un ataque armado registrado en la mañana de este lunes 18 de mayo en el barrio Tajamar, en el municipio de Soledad, dejó como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido.

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El hecho ocurrió hacia las 11:30 a.m. en una tienda ubicada en la calle 44B con carrera 14, donde varias personas se encontraban al interior del establecimiento comercial cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego indiscriminadamente.

En medio del atentado murieron dos personas, un hombre y una mujer, cuyos cuerpos permanecen sin identificar por parte de las autoridades.

Durante el ataque también resultó lesionado Jordan Efraín Anaya Acuña, de 38 años, quien sufrió varias heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde permanece bajo atención médica.

EL HERALDO conoció que Anaya Acuña registra siete anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales, inasistencia alimentaria y estafa.

Tras la balacera, agentes de la Policía y funcionarios de la SIJIN hicieron presencia en el lugar para adelantar los actos urgentes y recopilar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer los móviles del doble homicidio.

Por ahora, investigadores trabajan en la identificación de las víctimas fatales y en la búsqueda de los responsables de este nuevo hecho violento ocurrido en el área metropolitana de Barranquilla.