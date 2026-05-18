La campaña presidencial se calentó nuevamente en las redes sociales tras una reciente tragedia que se registró en el departamento del Meta. El asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en esa región, y del dirigente Fabián Carmona en Cubarral, desató un fuerte choque entre miembros de diferentes partidos políticos en la plataforma de X.

Mauricio Gómez Amín, quien dejó su curul en el Congreso para ser el jefe de debate de De la Espriella, culpó directamente al Gobierno y a sus defensores por la falta de seguridad en las regiones. El exsenador arremetió puntualmente contra la senadora María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, quien inicialmente había lanzado una dura crítica a la fórmula vicepresidencial de De La Espriella.

La muerte de los dos líderes locales llevó la discusión de la campaña directamente a la política de orden público del país. Gómez Amín no dudó en señalar a los promotores de los diálogos de paz como los responsables políticos de lo sucedido en el Meta.

A través de su cuenta de X, el exsenador le reclamó a Pizarro: “Ustedes son los responsables de la llamada ‘paz total’, que hoy tiene a Colombia sumida en la violencia, el miedo y el fortalecimiento de los criminales en los territorios. La campaña de Iván Cepeda representa ese pasado oscuro que tanto daño le hizo al país: el de la permisividad con los violentos, el fracaso de la seguridad y la politiquería disfrazada de cambio”.

Poco después, Gómez Amín publicó un video donde subió el tono y criticó la postura de la senadora del Pacto Histórico. “No sea cínica, María José Pizarro. No se equivoque. Colombia tiene claro que el pasado son ustedes, son las Farc”, afirmó, asegurando que el sector político que ella defiende representa “la violencia, las balas, el miedo, el terror que tiene hoy asediados a todos los colombianos”.

Qué fue lo que dijo María José Pizarro para que Mauricio Gómez arremetiera en su contra

El enfrentamiento digital había comenzado horas antes con un mensaje de José Manuel Restrepo, exministro y fórmula vicepresidencial de De la Espriella. Restrepo invitó a los electores a unirse en torno a su candidatura.

“Llegó el momento del voto útil. La única opción para derrotar al régimen es Abelardo de la Espriella. Y podemos lograr ganar en primera vuelta porque somos la campaña que más crece. Basta ver la tendencia”, escribió.

Ese comentario provocó una respuesta inmediata de María José Pizarro, quien atacó el pasado de Restrepo y la figura de De la Espriella. “Usted, exministro uribista del gobierno Duque, que dejó al país endeudado con su irresponsabilidad, y Abelardo de la Espriella, el abogado de la impunidad, SON el régimen que este gobierno está derrotando. Ustedes no son tendencia, son el pasado al que Colombia no quiere volver”, contestó la senadora.

Campaña de Abelardo de la Espriella denuncia un supuesto cálculo electoral

Tras esta respuesta, Gómez Amín aseguró que los ataques del oficialismo reflejan temor por los resultados de las próximas elecciones. El jefe de debate acusó directamente a Iván Cepeda de ser el arquitecto de una estrategia que, según él, le entregó el control de las regiones a la delincuencia.

“En el asesinato de nuestros hermanos y dirigentes de Cubarral, Roger Mauricio Devia y Fabián Carmona, hay responsables materiales, intelectuales y también políticos. Y la llamada ‘paz total’, que ustedes defienden, tiene una responsabilidad política inmensa en la entrega de territorios al crimen”, manifestó el exparlamentario.

Y agregó: “Pero aquí también hay una verdad política que ustedes no quieren confesar: esta polémica tiene cálculo electoral. Están asustados. Les preocupa el movimiento popular que crece en Colombia y que anuncia la victoria presidencial de Abelardo de la Espriella”.

Para cerrar, Gómez Amín afirmó que la ciudadanía votará masivamente a pesar del miedo a las bandas criminales en las regiones. Prometió que en un eventual gobierno de De la Espriella “estos más nunca volverá a suceder” y que los colombianos “otra vez volverán a vivir sin miedo”.

Finalmente, Mauricio pidió a sus simpatizantes votar el próximo 31 de mayo para empezar lo que llamó la reconstrucción del país.