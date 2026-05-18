El Ministerio de Defensa anunció en las últimas horas que planea recuperar miles de hectáreas ocupadas ilegalmente en jurisdicción de los municipios de Melgar y Nilo, en Tolemaida (Cundinamarca).

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La cartera señaló que investigaciones adelantadas en los últimos meses evidenciaron la gravedad de las invasiones sobre predios estratégicos de la nación.

El Mindefensa indicó además que esta problemática se remonta a 1954 en zonas de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca y que hoy sigue afectando el patrimonio público.

Las autoridades señalaron que actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran ser propietarias de terrenos que legalmente pertenecen al Estado.

Entre las ocupaciones identificadas se encuentran desde asentamientos informales hasta condominios y conjuntos residenciales de alto valor, según indicó el Gobierno nacional, a través del ministerio.

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La cartera hizo énfasis en que estos bienes públicos son “imprescriptibles e inembargables”, es decir que no pueden pasar a manos privadas y que el Estado tiene la facultad de recuperarlos en cualquier momento.

¿Cómo avanza la recuperación de los predios?

Según el informe oficial emitido por el Ministerio de Defensa, un equipo multidisciplinario con apoyo jurídico y técnico ya adelanta labores de identificación y delimitación de las zonas ocupadas ilegalmente.

Asimismo, el equipo delegado aseguró que estudios especializados permitieron detectar áreas invadidas y posibles afectaciones sociales y ambientales derivadas de estas ocupaciones.