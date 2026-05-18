Continúan con las investigaciones del caso de Yulixa Toloza, la mujer reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

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Justamente, este lunes 18 de mayo unidades investigativas hallaron el vehículo Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340, al que fue ingresada la estilista el pasado 13 de mayo, por parte de dos hombres, quienes serían el esposo de la dueña del establecimiento y un empleado.

Se conoció que el carro se encontraba en pastizal en la ciudad de Cúcuta.

Además, fueron capturados dos hombres de nacionalidad extranjera, quienes serían el conductor y su acompañante.

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El momento exacto en el que Yulixa Toloza fue sacada del centro estético

El pasado 16 de mayo se conocieron imágenes clave del proceso de investigación que adelantan las autoridades.

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Las grabaciones fueron obtenidas gracias a cámaras de seguridad del sector donde está ubicado el centro estético. En estas se ve el momento exacto en el que Yulixa Toloza fue sacada del establecimiento por dos hombres. Lo clave y que llama la atención de las autoridades es que la mujer iba arrastrada por estos dos sujetos y posteriormente fue subida a un vehículo particular de color negro.

Ante la mirada de los transeúntes que estaban por el lugar, los dos hombres procuran apurarse para ingresar a la paciente al vehículo y desde ahí se perdió el rastro. En las piezas audiovisuales se logra percibir que Yulixa estaba demasiado débil como para poder caminar por su propia cuenta.

Vale recordar, que inicialmente las autoridades lograron establecer que el vehículo fue visto en el establecimiento a las 7:20 p.m. del miércoles 13 de mayo en el centro estético, sur de Bogotá, y luego a la 1:50 a.m., aproximadamente, el carro es visto en el peaje Los Andes, saliendo de la ciudad por el sentido norte.

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¿Qué procedimiento se realizó Yulixa Toloza?

De acuerdo al relato de familiares y amigos en Noticias Caracol, la mujer acudió en la mañana de ese miércoles a una clínica estética llamada Beauty Láser M. L., ubicada en el barrio Venecia, en el sur de la capital, para realizarse una lipólisis láser.

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Al parecer, horas después del procedimiento presentó complicaciones por lo que habría sido dejada en una habitación del mismo inmueble para permanecer en observación.

Pero, en la noche del mismo día, cuando varias amigas de la mujer trataron de entrar al sitio para llevarle ropa y objetos personales, encontraron que Yulixa ya no estaba y nadie del establecimiento pudo explicar lo que había sucedido.

“Cuando yo me fui, Yulixa quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella, no daban razón, bloquearon redes sociales y nos cogieron todos los números”, relató en Blu Radio una de las amigas de la mujer.