Dos días después de la desaparición de Yulixa Toloza, se conocieron imágenes de momentos previos a su ingreso al centro estético Beauty Láser M. D., ubicado en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, donde se sometió a un procedimiento denominado lipólisis láser bajo sedación.

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La estilista salió de su casa, en el barrio Islandia, localidad de Bosa, a eso de las 7:25 de la mañana, el pasado 13 de mayo, junto a una amiga para dirigirse a la clínica estética.

En las imágenes compartidas por City Tv se observa a Yulixa vestida con una sudadera negra, tenis blancos y un morral negro. También se ve el momento en que, acompañada de su amiga, toma un vehículo que la transporta hasta el centro estético Beauty Láser M. D.

CITY TV/Cortesía

Amalia Pardo, amiga de Yulixa, explicó a ‘Blu radio’, que llegaron al establecimiento a 8:10 de la mañana, luego fue recibida por el personal y les indicaron que la intervención tomaría un tiempo aproximado de dos horas; sin embargo, se prolongó hasta por cuatro horas.

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“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, dijo. Yuri explicó que, aunque el personal del establecimiento intentó aliviar los síntomas aflojándole la faja, Yulixa continuó con dificultad respiratoria y un evidente deterioro físico.

“Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”, añadió, indicando que incluso ella y sus amigas decidieron pagar una habitación adicional para que permaneciera bajo observación y también cubrieron el valor de la estadía de un acompañante.

Sin embargo, cuando regresaron en la noche con ropa y artículos personales, se encontraron con que Yulixa ya no estaba. Además, en el centro estético les habrían indicado que la mujer manifestó que quería irse a su vivienda, y se había ido.

“Llegamos aquí y duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí. Lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa”, relató Yuri Paola.

Noticias Caracol Fachada de clínica estética en Bogotá donde se realizó el procedimiento la mujer desaparecida.

Los extraños mensajes enviados desde el WhatsApp de Yulixa Toloza

El caso, que ha sido un verdadero misterio, ha conmocionado a los familiares de Toloza, así como a sus amistades y allegados. En las últimas horas, se conocieron unos supuestos mensajes enviados por Yulixa desde su WhatsApp tras la cirugía, sin embargo, quienes la conocen aseguran que no era ella.

Amigas de la víctima indicaron que su WhatsApp seguía en línea ese día y enviaba mensajes confusos, aunque la mujer no estaba en condiciones de usar su celular tras el procedimiento quirúrgico.

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Según el testimonio, uno de los mensajes decía: “Voy a casa, tengo sueño”. Minutos después, otra comunicación indicaba que sería trasladada a un hospital. Luego les informaron a sus familiares que supuestamente había sido llevada al Hospital de Meissen, pero al llegar allí no encontraron ningún registro de su ingreso.

La búsqueda se extendió a otros centros asistenciales como el Hospital de Kennedy, Hospital El Tunal y Hospital de Bosa, así como a estaciones de Policía, sin resultados hasta el momento.

Testigos afirman que a Yulixa Toloza “la sacaron arrastrada”

Testigos afirmaron que la estilista fue sacada del centro estético Beauty Laser y arrastrada hasta un vehículo Chevrolet Sonic azul en la Autopista Sur. De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, la mujer – aparentemente inconsciente – fue trasladada por dos hombres hacia el carro durante la noche.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, detalló un testigo, que aseguró esto ocurrió a eso de las 7:24 de la noche del 13 de mayo. Además, indicó que la víctima “estaba demasiado blanca y los labios como morados”.

Según el relato, los sujetos habrían intentado ingresar a Yulixa en el baúl del vehículo; sin embargo, ante la presencia de varias personas que estaban a la espera del bus SITP, decidieron sentarla en la parte trasera.

Al parecer, los sospechosos de conducir a Yulixa hasta el automóvil serían el esposo de la dueña del establecimiento y uno de sus trabajadores.

Además, se conoció que la dueña del establecimiento habría salido junto con menores de edad y maletas que supuestamente contenían dinero en efectivo; así como el DVR de las cámaras de seguridad.