Alarmado se encuentra el agente especial interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, luego de que denunciara redes irregulares de intermediación dentro de la EPS que estarían ofreciendo servicios para acelerar el pago de cartera.

“Unos irresponsables señalan ser intermediarios para cobrar comisión por dichos pagos. Sea esta una oportunidad para insistir a todos los proveedores de los servicios de salud que hacen parte de la red de Nueva EPS para que no se dejen engañar de estas voces criminales que afectan la contratación”, precisó Ospina.

Se trataría de una firma de abogados a quien ya la Nueva EPS le sigue la pista por ofrecer este tipo de servicios irregulares a cambio de comisiones.

“La corrupción no tiene cabida en Nueva EPS. Cualquier conducta irregular será puesta en conocimiento de las autoridades y quienes participen en estos hechos serán separados de la entidad”, señaló.

El agente interventor recordó a los prestadores, proveedores y contratistas que no necesitan de intermediarios para poder acceder al pago de sus obligaciones económicas.

Para ellos, resaltó, Nueva EPS cuenta con canales y procedimientos administrativos directamente con ellos para adelantar los trámites relacionados con la cartera, como el pago a quienes le facilitan servicios a sus afiliados.

Jorge Iván Ospina afirmó que este tipo de conductas fueron detectadas dentro de los planes de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud para fortalecer los controles al interior de la entidad prestadora de salud más grande de Colombia.

“El objetivo es garantizar que cada recurso se destine correctamente a la prestación de los servicios de salud y al bienestar de los afiliados, bajo criterios de legalidad y transparencia”, sostuvo.

En ese sentido, invitaron a la ciudadanía a que denuncie cualquier tipo de irregularidad que vean en el funcionamiento de Nueva EPS. Para tales efectos encuentra habilitada la Línea Ética que tiene el propósito de recibir denuncias sobre posibles casos de corrupción, fraude o tráfico de influencias.