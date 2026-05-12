Luego de que el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, pidiera la renuncia de todos los interventores de las EPS que están controladas por el Gobierno, entre esas la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien está manejando esta entidad de salud, señaló que el único que puede pedir su salida del cargo es el presidente Gustavo Petro.

“La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero (...) ha tenido inestabilidad las intervenciones y no podríamos sacar adelante una entidad como la nueva EPS si profundizamos en esa inestabilidad”, señaló.

Al ser preguntado sobre si va a presentar la renuncia, Ospina aseveró: “Realmente no creo que tenga que ver conmigo. Yo soy muy bueno. y además soy muy responsable de mi trabajo, perdonen lo picado, pero además es porque creo que estamos por el camino correcto para establecer una gran EPS y yo creo que no hay problema ahí”, puntualizó.

Más temprano, Quintero Calle pidió la renuncia de los interventores argumentando que se evaluará el trabajo que ha venido haciendo cada uno, ya que reconoció que estas medidas “no han servido para salvar a las EPS” de la crisis financiera.

Argumentó que uno de los principales problemas es que el modelo actual de intervención por parte del Estado no permite capitalizar las EPS ni sanear sus deudas estructurales.

“Le entregan a usted una empresa llena de deudas, pero el interventor no puede pagar esas deudas con recursos propios ni del Gobierno”, sostuvo el superintendente.

La Supersalud, a través de un comunicado, explicó que la evaluación tendrá en cuenta aspectos relacionados con la atención a los usuarios, los avances administrativos y financieros, así como la capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema de salud.