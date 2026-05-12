Las personas conocieron a Germán Vargas Lleras como un dirigente de carácter fuerte, directo y protagonista de intensos debates políticos.

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Pero lo que no se sabía tanto es que lejos de los escenarios públicos, existía una faceta completamente distinta que aparecía cada vez que hablaba de sus perros.

‘Mancho’, ‘Toño’ y ‘Henry’, sus bulldogs franceses, se convirtieron durante años en compañeros inseparables del exvicepresidente y en protagonistas frecuentes de sus redes sociales, fotografías familiares e incluso jornadas laborales.

Quienes seguían de cerca su vida pública recuerdan cómo Vargas Lleras hablaba con orgullo y cariño sobre ellos. En una entrevista difundida por una cuenta especializada en bulldogs franceses, el político llegó a describirlos como parte de su familia y explicó el origen de sus nombres.

Fin de año en compañía de Mancho y mis libros ¡La felicidad¡ pic.twitter.com/iH37Y3TJm0 — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) December 27, 2023

Según contó, Toño fue nombrado en honor a su hermano José Antonio, mientras que Henry llevaba el nombre de su hermano Enrique. Además, confesó que el más consentido era “Toñito”, mientras que Henry era el más travieso y destructor de la casa.

Mancho Vargas necesita novia urgente. Interesadas contactarlo en Instagram en @manchovargasoficial. Estaremos pendientes. pic.twitter.com/JvvzeoRvur — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 23, 2022

También relató algunas rutinas cotidianas con sus mascotas, como el momento en que les daba galletas todas las noches antes de dormir, un detalle que para muchos reflejaba un lado mucho más cálido y tranquilo del político.

Asimismo, personas cercanas a su entorno recordaron que anteriormente había sufrido la pérdida de unos pastores alemanes que murieron tras un presunto envenenamiento, un episodio que marcó profundamente a su familia.

Su hija, Clemencia Vargas, incluso aclaró en entrevistas que la cercanía de su padre con las mascotas no hacía parte de ninguna estrategia política, sino de un cariño genuino hacia los animales.

Pero no todo fue alegría porque en junio de 2025, Vargas Lleras anunció con tristeza la muerte de Manchito, asegurando que el perro había alegrado la vida de su familia durante nueve años.

X @German_Vargas Germán Vargas Lleras junto a sus perros

Indudablemente, tras la muerte del exvicepresidente, muchos usuarios han vuelto a recordar esa faceta más humana y sensible que mostró junto a sus mascotas,

Incluso ‘Toño’ y ‘Henry’ se hicieron virales porque aparecieron durante durante las honras fúnebres Germán VargasLleras.