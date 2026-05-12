La indignación por el cruel asesinato del joven periodista Mateo Pérez en Antioquia no cesa y ahora menos que se conocen más detalles de la muerte del fundador del medio local El Confidente a manos de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, al estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional “lo torturaron con sevicia”. “Yo no sé si Petro es consciente de eso. Me imagino que el Ministerio de Defensa tuvo que haberlo informado”, agregó en diálogo con Blu Radio.

El mandatario aseguró que el Frente 36 de las disidencias de las FARC, estructura a la que Petro le achaca el asesinato, confundió a Pérez con otra persona que podría no alinearse con sus intereses. “Lo torturaron porque no creyeron que fuera una persona que estaba ejerciendo el periodismo”.

FLIP Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado.

Rendón insistió que Mateo no puede ser señalado por haber ingresado a Briceño, municipio donde se cometió el crimen y zona de disputa entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36.

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“Ningún colombiano tiene por qué tener soberanía vedada alguna para ir, menos un periodista que está en búsqueda de la verdad”, manifestó el gobernador de Antioquia a Blu Radio.

Agregó, además, que el joven periodista ingresó a la zona convencido que por ser periodista le daba inmunidad porque sabía que por ese lugar tienen control estos grupos armados. “Ese muchacho se fue allá con mucho valor de por medio, pero con la certeza de que su oficio lo protegía. Pero no sabía que se iba a ver interceptado por estos criminales, estos facinerosos tan indolentes, y lo torturaron y lo asesinaron de la peor manera”.

El gobernador no se guardó nada y señaló a ‘Calarcá’ como el autor intelectual del asesinato y que “lo hizo a través de su sicario a sueldo, que es alias Chalá”.

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Por estos hechos, decenas de periodistas se reunieron frente a la Capilla de La Ermita el pasado lunes, en Cali, para rechazar en una ‘velatón’ el asesinato del periodista Pérez.

Durante la concentración, los comunicadores y reporteros gráficos encendieron velas, levantaron pancartas con el rostro del joven reportero sobre una bandera de Colombia y exhibieron carteles con mensajes como “callar al periodista no calla la verdad”.

La jornada estuvo marcada por un llamado colectivo a exigir garantías de seguridad para ejercer el periodismo en regiones afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales, como el departamento del Valle del Cauca, del que Cali es capital.

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“No queremos que esta muerte sea una cifra más, una estadística o una historia, queremos que esto trascienda, que se encuentren los responsables y que haya garantías de ejercicio del periodismo en todas las regiones del país, que podamos movernos sin tener que autocensurarnos”, dijo Ingrid Tovar, periodista de Noticias RCN a EFE.