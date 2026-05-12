Todo un megaoperativo militar entre el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana logró combatir a buena parte del anilo de seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La metódica operación interagencial se llevó a cabo en el municipio de Tibú, Norte de Santander, donde, según ha trascendido, se logró la muerte de al menos siete personas vinculadas al Frente Luis Enrique León Guerra del grupo armado en mención.

“Esta estructura terrorista también sostenía confrontaciones armadas para mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo y frenar el avance de nuestras tropas”, señaló el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto a través de un mensaje en su cuenta de X la mañana de este martes.

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Durante la operación conjunta de Interdicción Aérea - Asalto Directo, fueron ubicadas áreas campamentarias con fortificaciones, explosivos para drones y material para minas antipersonal.

Este operativo se suma a la reciente destrucción de cristalizadero empleado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, en zona rural del municipio de Francisco Pizarro en Nariño en desarrollo de operaciones de control y seguridad integral entre la Armada de Colombia, la FAC y la Policía Nacional.

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“En el lugar fueron hallados 373 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como 3.246 galones de acetona, diversos insumos y equipos empleados en la producción del estupefaciente como hornos microondas, prensas artesanales, sistemas de filtración, tanques de almacenamiento y elementos para el empaque y marcación del alcaloide”, apuntaron la los municipios de San Luis y Puerto Nare s Fuerzas Militares.

Por su parte, en los municipios de San Luis y Puerto Nare el Ejército y la Policía ubicaron e intervinieron dos unidades de producción minera ilegal, presuntamente al servicio del Clan del Golfo

“Con este resultado se afectan las economías ilícitas, se protege el medio ambiente y se golpean las finanzas criminales derivadas de la extracción ilegal de oro en esta zona del país”, apuntaron.