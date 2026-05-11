La esposa del fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, interpuso una demanda ante un juzgado de la capital santandereana contra Carlos Fernando Cuevas, fórmula de Santiago Botero, por una deuda que superaría los $354 millones.

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La denuncia fue presentada por Socorro Oliveros, quien aseguró en entrevista con Semana que Cuevas habría incumplido en repetidas ocasiones los compromisos adquiridos en un contrato de préstamo. Según explicó, el proceso judicial avanza en Bucaramanga, aunque advirtió que podría extenderse debido a la lentitud de la justicia colombiana.

De acuerdo con Oliveros, desde hace más de un año no recibe el pago del capital adeudado. Afirmó además que, aunque sí se habrían cancelado intereses mensuales, estos presuntamente provenían del mismo dinero prestado. La empresaria sostuvo que Cuevas aplazó en varias oportunidades la fecha de pago, estableciendo nuevos plazos que finalmente tampoco cumplió, siendo el último el pasado 30 de abril de 2026.

El caso tomó notoriedad luego de que Oliveros decidiera hacerlo público tras la llegada de Cuevas a la contienda electoral como aspirante a la vicepresidencia. Según indicó, la imagen que proyecta en campaña no coincidiría con su comportamiento financiero.

“No entiendo cómo alguien tan mentiroso puede decir que quiere administrar el país si no es capaz de administrar el propio bolsillo”, expresó Oliveros, cuestionando los constantes incumplimientos y la coherencia entre el discurso político de la campaña y la situación económica del candidato.

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La denunciante explicó que el dinero fue entregado para invertir en un negocio de alimentos que supuestamente generaría ingresos mensuales. Señaló que accedió al préstamo debido a la relación de confianza surgida durante la campaña presidencial de Hernández en 2022, aunque aclaró que Cuevas nunca fue amigo cercano del exmandatario.

Asimismo, confirmó la existencia de un contrato firmado donde quedaron establecidos montos, fechas e intereses. Sobre ese punto aseguró que “los pagaba mensualmente, pero llegó la fecha de pagar el capital y no salió con nada”.

Tras varios aplazamientos y nuevas promesas de pago incumplidas, Oliveros decidió acudir al Juzgado 10 Civil de Bucaramanga, donde actualmente se adelanta el proceso ejecutivo que incluye la deuda, los intereses y los honorarios jurídicos.

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“Ya tiene todas las cuentas de banco embargadas, no tiene nada a nombre de él; me imagino que está recibiendo la plata en efectivo”, afirmó Oliveros al citado medio. Además, al referirse al avance del caso, sostuvo: “Ese proceso se demora aún, como todo en la justicia de Colombia”.

Cuestionamientos políticos

La polémica escaló luego de que Carlos Fernando Cuevas se integrara oficialmente a la fórmula de Santiago Botero. Oliveros aseguró que, tras conocer la aspiración política de Cuevas, este le prometió ponerse al día antes de las elecciones, algo que finalmente no ocurrió.

También reveló que decidió bloquear cualquier contacto con el candidato y evitar el contenido relacionado con su campaña.

Según afirmó, “ya Santiago está informado de todo”, aunque considera contradictorio que alguien señalado de incumplir obligaciones financieras haga parte de una campaña presidencial. “Es muy difícil que el vicepresidente del multimillonario Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga”, manifestó.

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Oliveros fue más allá al señalar que “son un peligro, una mala copia de Rodolfo Hernández. Quieren parecerse, pero no le llegan ni a los tobillos. No entiendo cómo dicen que quieren recuperar la economía, dar justicia y ayudar a los pobres, cuando es un embaucador que no es capaz de pagar lo que debe”.

Finalmente, aseguró que su intención no es generar un escándalo mediático, sino advertir a la ciudadanía. “Que los colombianos se enteren de la realidad de Carlos Fernando Cuevas”, indicó.

La empresaria sostuvo además que resulta contradictorio que en campaña se hagan promesas económicas y entregas de incentivos, mientras, según dijo, el candidato “por detrás no tiene nada a nombre de él, las cuentas están vacías y con deudas”.