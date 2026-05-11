En las últimas horas se registró una explosión en una vivienda ubicada en la vereda La Hacienda, municipio de El Tambo, en el norte del corregimiento de El Plateado, Cauca.

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De acuerdo con información preliminar otorgada por el Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en un inmueble que habría sido acondicionado por estructuras armadas ilegales al mando de alias Iván Mordisco para la fabricación y almacenamiento de artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con el reporte oficial, la detonación, que se produjo mientras los disidentes manipulaban los artefactos explosivos, causó daños en varias estructuras cercanas del caserío y afectaciones a personas de la comunidad. De momento se ha confirmado que una persona murió, otras quedaron heridas y varias viviendas cercanas resultaron afectadas.

El Ejército señaló además que, según información de inteligencia suministrada, en la vivienda se almacenaban explosivos que serían activados contra la fuerza pública en caso de operaciones en la zona. En ese contexto, mencionaron a alias Tornillo como el presunto encargado de accionar dichos artefactos.

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La institución aseguró que estas acciones representan una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al tiempo que denunció el uso de motocicletas, maletines infantiles y otros elementos cargados con explosivos que, según indicaron, pondrían en riesgo a la población civil.

Finalmente, el Ejército hizo un llamado a los habitantes de El Plateado y del Cañón del Micay para que continúen denunciando cualquier hecho irregular y reiteró su compromiso con la seguridad y la estabilización del territorio.