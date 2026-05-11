Los operativos realizados durante el fin de semana por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena permitieron la aprehensión de cuatro señalados sicarios. Se trata de los alias Maicol, ‘El Yordan’, ‘Carranza’ y ‘Andy’.

Lea más: En Bolívar no se registraron homicidios durante la celebración del Día de las Madres

A los dos primeros, ambos de 24 años, los detuvieron después de que presuntamente participaran en un atentado con arma de fuego en el sector de Playa Blanca, del barrio Olaya Herrera. Les hallaron un revólver calibre 38, marca Indumil, modelo Martial, con cinco cartuchos percutidos, así como una motocicleta de color negro.

Cortesía Policía de Cartagena

‘Maicol’ tiene dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y presuntamente cumplía el rol de coordinador de homicidios para el Clan del Golfo y actualmente se encontraba con medida de detención domiciliaria, y ‘El Yordan’ es indiciado por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y cumplía el rol de sicario para el Clan del Golfo.

Por su parte a ‘Carranza’, de 32 años, y ‘Andy’, de 23, los detuvieron cuando se movilizaban en un vehículo portando un arma de fuego por el barrio Escallón Villa.

Ver más: Incautaron más de 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en Cartagena

Cortesía Policía de Cartagena

Todos están a la espera de las audiencias preliminares en las que les definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han capturado a 32 presuntos homicidas e incautado 233 armas de fuego ilegales.