El Comando de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar destacó una reducción del 100% en los homicidios durante la celebración del Día de las Madres, una fecha que suele ser muy agitada en lo que ha comisión de delitos se refiere.

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La Policía destaca que mientras en el 2025 hubo tres homicidios para esta misma fecha, en esta vigencia no hubo casos.

Igualmente disminuyeron en esta fecha los casos de hurto y de violencia intrafamiliar, al tiempo que los operativos desarrollados desde el viernes dejaron como resultado la captura de 19 personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, extorsión, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

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Policía de Bolívar/Cortesía

Además, fueron incautadas tres armas de fuego y más de 20.829 dosis de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca y basuco.

“Gracias al trabajo preventivo desarrollado por la Patrulla Púrpura y los diferentes dispositivos de acompañamiento, tampoco se registraron casos de violencia intrafamiliar, reflejando una disminución total frente a los cuatro hechos ocurridos en 2025. Otro de los indicadores destacados es la reducción del hurto, teniendo en cuenta que durante esta celebración no se presentaron denuncias por este delito, mientras que el año anterior se habían reportado siete casos”, dijo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

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Agregó el oficial que la rápida reacción de los uniformados permitió mediar conflictos de manera oportuna y efectiva, contribuyendo directamente a la protección de la vida y a la reducción de hechos violentos en todo el departamento.

Durante la jornada, la línea de emergencia 123 recibió más de 205 llamadas de la comunidad, principalmente relacionadas con riñas, exceso de ruido y problemas de convivencia, lo que generó igual número de desplazamientos por parte de las Zonas de Atención Policial.