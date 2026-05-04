El gerente de Afinia, filial del Grupo EPM, Ricardo Arango, aseguró que, la sostenibilidad del servicio se encuentra riesgo en el sur de Bolívar porque pese a las millonarias inversiones realizadas en la infraestructura eléctrica —que han permitido mejorar el servicio hasta en un 60 %—, persisten la ilegalidad y el no pago por parte de los usuarios.

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“Hemos invertido más de 1.3 billones en Bolívar, logrando mejoras reales en el servicio y modernización de la infraestructura, aunque persisten retos estructurales que requieren apoyo de autoridades y corresponsabilidad de la comunidad. Para sostener y mejorar el servicio, es fundamental el trabajo conjunto, el uso eficiente de la energía y evitar sobrecargas en los circuitos”, expresó.

Reiteró que las inversiones se han enfocado en el mantenimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica, con la instalación de nuevos postes, redes, transformadores y medidores, así como en la implementación de soluciones como Energía a la Medida, que ya cuenta con más de 40 mil usuarios.

Sin embargo, señaló Arango, que los esfuerzos de estos últimos cinco años no han sido suficiente, es por ello, que hace un llamado a los líderes, autoridades y comunidades.

“La compañía ha insistido en la necesidad de avanzar de manera conjunta en prácticas clave como el pago oportuno y el uso responsable de la energía, condiciones indispensables para garantizar la sostenibilidad del servicio”, indicó.

En ese sentido, insistió que, Afinia ha realizado inversiones que superan en un 213 % las ejecutadas por el operador anterior, evidenciando un compromiso claro con la transformación del servicio en el territorio.

Explicó que en el sur de Bolívar la empresa de energía ha realizado en paralelo con las inversiones la socialización con la comunidad. “Hemos hecho 145 socializaciones que, lamentablemente, no han logrado los resultados esperados. Actores dentro de la comunidad han impedido el avance de varios de los trabajos previamente programados y acordados con los entes territoriales”, cuestionó el directivo.

Además, sostuvo que a pesar de ello, han realizado importantes inversiones en un territorio que actualmente presenta una deuda de 41 mil millones de pesos, pérdidas del 60 % y un recaudo de apenas el 29 %.

Denunció que a esta situación se suman constantes amenazas contra el personal contratista. De hecho, el pasado 2 de mayo, un vehículo de operación de un contratista aliado fue incendiado por miembros de la comunidad.

“Superar este panorama requiere el respaldo decidido tanto de las autoridades como de las comunidades. Hacemos un llamado a la colaboración y a la suma de voluntades para avanzar hacia un servicio cada vez más confiable y acorde con las expectativas de nuestros clientes”, anotó.

Uno de los mayores desafíos sigue siendo transformar la relación del usuario con la energía. Hoy persisten problemáticas críticas como las sobrecargas en la red, el uso ilegal de transformadores y niveles de consumo desproporcionados.

Mientras en territorios con condiciones similares de clima y humedad el consumo promedio es de 150 kWh, en algunos municipios de Bolívar supera los 400 kWh, una situación que presiona el sistema y limita la calidad del servicio.

En el marco del diagnóstico de la prestación del servicio, Afinia ha escalado a autoridades municipales, departamentales y entes de control del orden nacional tanto el proyecto de inversión como la necesidad urgente de intervenir para detener las sobrecargas por conexiones irregulares, la demanda descontrolada de energía y las manipulaciones indebidas en la red, para alimentar grandes cargas asociadas a actividades mineras, sin que a la fecha se registren avances significativos.

Finalmente, ante los hechos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, Afinia hace un llamado a la corresponsabilidad y al compromiso de la comunidad, las autoridades y los gremios, para avanzar en la renovación de la infraestructura eléctrica y garantizar que los municipios de Bolívar cuenten con un servicio cada vez más confiable.