Alias Andy y ‘Jairito’, ambos de 23 años, fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en el corregimiento Pasacaballos, portando armas de fuego.

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La detención en flagrancia por el delito de porte y tráfico de armas se produjo en desarrollo de los planes contra el delito. A uno de ellos le hallaron un revólver calibre 32 con cinco cartuchos y al otro un arma hechiza con dos cartuchos calibre 38.

Tanto los elementos incautados como los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía, los indiciados pretendían cometer un acto de afectación a la seguridad ciudadana.

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En lo corrido del año la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 347 personas por el delito de hurto e incautado 205 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.