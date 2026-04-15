Dos hombres que portaban brazaletes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por estar incursos en la comisión de delitos se unieron para seguir delinquiendo, pero la suerte no estuvo de su lado porque las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar los sorprendieron atracando en la Transversal del Caribe y los capturaron.

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Los hechos que originaron la revocatoria de la medida de aseguramiento domiciliaria y que activaron una en establecimiento carcelario para cada uno de los implicados ocurrieron en el kilómetro 96 de la vía San Onofre – Cartagena cuando los sorprendieron tras haberse robado un celular de alta gama iPhone 17 Pro Max.

Ambos, oriundos de Cartagena y con antecedentes por hurto, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, además de estar vinculados a una banda dedicada al hurto en diferentes modalidades, se desplazaban en una motocicleta que les fue incautada al igual que otros dos celulares.

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“Gracias a la rápida reacción policial se logró no solo la captura de los implicados, sino también la recuperación del equipo móvil, además de la incautación de una motocicleta y dos celulares adicionales”, reportó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía Nacional en Bolívar.