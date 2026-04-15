En desarrollo de los operativos de registro y control a encomiendas en empresas de mensajería, en el barrio El Bosque, de Cartagena, uniformados de la Policía Nacional adscritos al grupo de Carabineros y Protección Ambiental, hallaron 52 paquetes de estupefacientes que tenían como destino puntos de expendio en la ciudad.

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Durante la verificación, las unidades policiales, con la ayuda del canino especializado en narcóticos ‘Killer’, detectaron un olor sospechoso en una carga procedente del interior del país y con destino a Cartagena, lo que llevó a una inspección más detallada.

En efecto, en la carga ubicaron 52 paquetes rectangulares, tipo panela, cubiertos con un plástico, equivalentes a más de 26 mil dosis de marihuana, que quedaron a disposición de la Fiscalía.

La pericia y olfato del canino han permito sacar de las calles de Cartagena más de 120 mil dosis de sustancias alucinógenas, durante el 2026, que tendrían un valor de más de 96 millones de pesos, evitando que lleguen y contaminen a nuestros jóvenes.

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El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que en lo corrido del año han capturado a 1.078 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 511 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial que invita a denunciar a través de la línea 123.