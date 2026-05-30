La Procuraduría General de la Nación continúa fortaleciendo la estrategia Paz Electoral, una iniciativa institucional orientada a proteger la democracia, garantizar la transparencia de los procesos electorales y promover el respeto por las instituciones y los resultados de las urnas.

A pocos días de las elecciones presidenciales, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró el llamado a todos los sectores de la sociedad y a la ciudadanía para que la jornada electoral transcurra en un ambiente de respeto, tranquilidad y garantías democráticas.

“Lo más importante es que todos los estamentos de la sociedad y la ciudadanía respeten los resultados de las urnas. Es la Constitución la que venimos defendiendo y eso ayuda a fortalecer la democracia”, afirmó el jefe del Ministerio Público durante el Gran Encuentro Paz Electoral: La Protección de las Instituciones.

El Procurador destacó además que el mensaje de la iniciativa ha logrado consolidarse en el país y aseguró que “la escalera de la democracia se conoce y el mensaje se ha interiorizado”, razón por la cual Colombia está preparada para ejercer su derecho al voto en un ambiente de Paz Electoral.

Como parte de la evolución de esta estrategia, la Procuraduría desarrolla la campaña pedagógica “La línea que no se cruza”, dirigida a prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos durante el proceso electoral. La iniciativa busca brindar claridad sobre los límites establecidos por la Constitución y la ley para garantizar la imparcialidad del Estado frente a la contienda política.

En ese marco, la entidad recordó seis conductas que no están permitidas para los servidores públicos: financiar o promover campañas políticas desde sus cargos; presionar funcionarios o subalternos para apoyar candidatos; utilizar recursos públicos en actividades políticas; difundir propaganda electoral desde entidades del Estado; favorecer causas o partidos políticos mediante el aparato estatal; y utilizar información reservada con fines políticos.

La Procuraduría también precisó que existen actuaciones permitidas dentro del marco constitucional, como difundir información general de carácter institucional, participar en debates sobre asuntos de interés colectivo ajenos a la contienda partidista y ejercer libremente el derecho al voto.

Según la entidad, la estrategia Paz Electoral ha llegado a diferentes regiones del país con un mensaje pedagógico enfocado en fortalecer la convivencia democrática, la participación ciudadana y la defensa de las instituciones. El Procurador ha destacado que la primera etapa de la iniciativa contó con amplia participación de distintos sectores sociales y permitió llevar el mensaje a diversos territorios del país.

Finalmente, la Procuraduría invitó a los ciudadanos a reportar cualquier conducta que pueda constituir una indebida participación en política o afectar las garantías electorales. Para ello, dispuso la línea telefónica (601) 587 87 50, opción 1; la línea nacional gratuita 01 8000 940808; y la sede electrónica de la entidad.

Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de la democracia, la transparencia electoral y el respeto por la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.