Ecuador deportó a dos ciudadanos colombianos que ingresaron al país de manera irregular, tras intentar delinquir en un centro comercial de Quito, según informó este viernes el Ministerio del Interior.

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Según pudo conocer ‘Efe’, la seguridad privada del centro comercial Quicentro, en el norte de la ciudad, alertó a la Policía Nacional después de que ambos ciudadanos presuntamente intentaran cometer un delito en el establecimiento.

Sin embargo, la persona denunciante no quiso intervenir en el procedimiento, por lo que los dos ciudadanos fueron puestos a disposición de Migración.

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La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior determinó que ambas personas habrían ingresado al territorio ecuatoriano por un paso no autorizado, aunque no contaban con antecedentes penales.

🚨𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐎𝐒 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐍𝐉𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐈𝐑𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐈́𝐒



📍 Quito | La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó la deportación de dos… pic.twitter.com/7uCRzJa9Y8 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) May 29, 2026

Ecuador desmanteló en frontera con Colombia una piscina con combustible robado

El Ejército ecuatoriano desmanteló esta semana una piscina clandestina en la que se almacenaba combustible presuntamente robado por grupos criminales en una zona de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este martes el Ministerio de Defensa.

Ejército de Ecuador Piscina cn gasolina incautada por el Ejército de Ecuador.

Los militares realizaron una intervención en el municipio de Shushufindi y encontraron la piscina de 12 metros por 4 metros en la que se guardaba el combustible “extraído de un poliducto”, ya que también hallaron una perforación clandestina conectada al sistema y un acople ilegal.

Además, encontraron una llave de paso y 500 metros de manguera utilizados para la extracción y traslado ilegal del combustible.