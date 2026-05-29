El Congreso de la República impulsó la Ley 2576 del 25 de mayo de 2026 para rendirle homenaje al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, en medio de un mitin político.

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La iniciativa fue impulsada por el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, y contó con un respaldo multipartidista unánime en el Congreso, logrando su aprobación en menos de ocho meses después del fallecimiento de Uribe Turbay.

La Ley Miguel Uribe Turbay fue aprobada días atrás y ahora sancionada o firmada por el presidente Gustavo Petro para darle completa validez. La normativa tiene como objetivo honrar y exaltar la memoria del fallecido senador del Centro Democrático.

Dicha norma lo reconoce como un “insigne ciudadano y ejemplar servidor público” que dedicó su vida a la construcción de un país libre de violencia.

Cabe señalar que la ley establece varios homenajes en el Congreso y reconocimientos en la ciudad de Bogotá. En la lista de honores autorizados se encuentra la elaboración e instalación de una placa en el Capitolio Nacional, que será puesta específicamente en la parte exterior de la oficina que ocupó el senador entre 2022 y 2025.

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En cuanto a los reconocimientos en Bogotá, se autorizó a la Alcaldía Mayor y al Concejo de Bogotá para que el parque El Golfito, situado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón y donde ocurrió el atentado, pase a llamarse “Parque Miguel Uribe Turbay”.

En ese lugar se instalará un busto del senador, cuya inauguración está prevista para el 11 de agosto de 2026, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento.

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La ley establece además, que precisamente cada 11 de agosto se realicen actividades culturales enfocadas en la construcción de paz y la exaltación de su memoria en el parque que llevará su nombre, así como en otras plazas públicas.