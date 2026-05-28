La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) publicó este jueves 28 de mayo un comunicado en el que defendió el papel de la educación superior en el país, luego de las recientes declaraciones alrededor de la universidad colombiana y las posteriores críticas realizadas por la senadora y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué.

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En el documento, la organización insistió en que las instituciones de educación superior representan uno de los principales motores de transformación social, movilidad y desarrollo en Colombia. Bajo el título “Sin universidades no hay futuro: ASCUN defiende el papel de la educación superior en Colombia”, el gremio destacó el impacto que las universidades han tenido en millones de familias colombianas.

“Defender la universidad colombiana es defender el esfuerzo de millones de familias que han visto en la educación un camino de dignidad, movilidad social y futuro”, se lee en el comunicado.

La asociación también manifestó que comparte la preocupación ciudadana frente a la corrupción y las conductas que afectan la confianza en lo público. Sin embargo, advirtió que no se pueden establecer generalizaciones sobre las universidades o los jóvenes estudiantes del país.

“La corrupción no se combate debilitando la confianza en la educación, sino fortaleciendo la formación ética, la ciudadanía y las instituciones”.

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Ascun sostuvo además que las universidades colombianas son espacios diversos y fundamentales para la construcción democrática y el desarrollo territorial. En ese sentido, resaltó que de las aulas han salido profesionales, científicos, docentes, artistas y líderes sociales que han aportado al crecimiento del país desde diferentes sectores.

“La universidad colombiana es plural, crítica y diversa: su misión es aportar al país desde el conocimiento, la libertad académica y el compromiso con los territorios”, afirmó la organización.

Asimismo, la asociación hizo un llamado a los actores de la deliberación pública a cuidar el lenguaje sobre la educación superior, al considerar que las generalizaciones pueden afectar la confianza ciudadana en las instituciones y desconocer el esfuerzo de estudiantes, profesores y familias.

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Finalmente, Ascun reiteró su compromiso con una educación superior “de calidad, pertinente, ética, incluyente y transformadora”, y aseguró que continuará trabajando para que la educación siga siendo una herramienta de oportunidades y reconciliación para el país.