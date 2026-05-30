La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre señalado de participar en el homicidio de un adulto mayor ocurrido en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, un hecho que generó rechazo y conmoción entre los habitantes de esa población del sur del departamento.

Se trata de Jaider Montero Velázquez, de 34 años, quien fue detenido por detectives de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento se llevó a cabo en vía pública del Barrio Abajo, en la carrera 11 con calle 11, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Lucía.

De acuerdo con las autoridades, el capturado es investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Gilberto Vega Cortez, de 87 años, ocurrido el 13 de diciembre de 2025. La víctima se encontraba en una vivienda del municipio cuando fue atacada con un objeto contundente, perdiendo la vida en el lugar.

Las pesquisas adelantadas por los investigadores indican que el crimen habría sido perpetrado con el propósito de cometer un hurto. En medio de los hechos también resultó lesionada la esposa del adulto mayor, una mujer de 86 años.

Según la Policía, Montero Velázquez habría permanecido oculto durante varios meses con el fin de evadir la acción de la justicia. No obstante, las labores de seguimiento e investigación permitieron ubicarlo y hacer efectiva su captura.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un avance importante en el esclarecimiento del caso, el cual mantenía consternada a la comunidad de Santa Lucía.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o en la estación de Policía más cercana.