Como Yonathan Leonel Díaz Zapata, de 31 años, fue identificado el hombre asesinado a bala en la tarde de este jueves 28 de mayo en el barrio Bellavista, del municipio de Malambo.

El crimen ocurrió hacia las 3:50 p. m. en la carrera 1C sur con calle 17, en la parte externa de una vivienda del sector, hasta donde llegaron dos hombres que se movilizaban en motocicleta y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, Díaz Zapata sufrió cuatro heridas por proyectil de arma de fuego: una en la mano izquierda, otra en el brazo derecho, una más en el tórax y otra en el lado derecho del cuello.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Familiares del hoy occiso manifestaron a investigadores de la Sijín que el hombre, quien trabajaba como cobradiario, había recibido amenazas de muerte durante la última semana por presuntamente negarse a pagar extorsiones.

Según la versión conocida por las autoridades, las intimidaciones vendrían de alias ‘Erick’, supuesto integrante del grupo delincuencial organizado Los Pepes. Incluso, los allegados aseguraron que hace aproximadamente tres meses la víctima habría entregado cerca de tres millones de pesos a esa estructura criminal.

Las autoridades también indicaron que Díaz Zapata no registraba anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA.

Hay que reseñar que en el mismo barrio Bellavista de Malambo había resultado muerto otro cobradiario, en medio de un caso de sicariato.

Se trató de Luis David Valdez Ospino, de 31 años, quien murió el viernes 15 de mayo luego de que un hombre le disparara en repetidas ocasiones en el sector de Mi Ranchito.

Las autoridades señalaron que el hoy occiso trabajaba como cobradiario en una ruta del barrio Rebolo, en la localidad Suroriente de Barranquilla. Asimismo, registraba una anotación judicial por el delito de tráfico o porte de armas de fuego.

En su momento, de acuerdo con información de inteligencia, se dijo que en el sector donde ocurrió el homicidio tendría injerencia el grupo delincuencial organizado Los Pepes, estructura criminal que opera en distintas zonas del área metropolitana.