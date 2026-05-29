Un cuadro exhibido en la casa del candidato presidencial Abelardo De La Espriella se volvió tendencia y centro de debate político, luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera a la pintura como una forma de “esclavitud” en Colombia.

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El comentario lo hizo el jefe de Estado -sin nombrar al candidato- durante un discurso político en Cartagena. Petro aseguró que en la obra aparecía “una señora blanca y abajo un esclavo negro disfrazado con ella” y criticó que este tipo de imágenes fueran exhibidas “con orgullo”.

“¿No sueñas con volver a hacer de Colombia una tierra de esclavitud?“, se preguntó Petro, manifestando: “Piensen bien si ese sueño que se pinta ese señor lo exhibe o quiere que sea su realidad”.

Efectivamente De La Espriella tiene en su casa en Barranquilla varias obras de arte, desde piezas de Alejandro Obregón hasta pinturas locales, como en este caso la del artista Cristo Hoyos, quien actualmente es director del Museo Zenú de Arte Contemporáneo (Muzac) de Montería.

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La obra mencionada, que fue bastante criticada por Petro, es una pintura costumbrista y hace referencia a las Farotas de Talaigua, una de las expresiones culturales más emblemáticas del Caribe colombiano y que hoy es una danza del Carnaval de Barranquilla.

La historia, según la Bienal de Danza de Cali, se remonta a Talaigua Nuevo, en el departamento de Bolívar, un territorio indígena ubicado en la depresión momposina. En ese lugar habitaban pueblos indígenas que enfrentaron la violencia ejercida por colonizadores españoles, que aprovechaban las salidas nocturnas de los hombres para atacar sus asentamientos.

De acuerdo a la tradición oral, los españoles raptaban, golpeaban y abusaban a mujeres y niñas indígenas para convertirlas en concubinas o prostituirlas. Ante ello, el cacique Talaigua organizó una estrategia de venganza.

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La leyenda cuenta que guerreros indígenas se disfrazaron con vestidos usados por mujeres españolas de la época. Mientras el resto de hombres salía de cacería, como era habitual, los españoles llegaron al asentamiento creyendo que encontrarían mujeres; y a eso haría referencia el cuadro de Abelardo De La Espriella.