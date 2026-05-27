En distintos consulados del mundo se ha vistado una alta participación de colombianos en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el país el próximo domingo 31 de mayo.

Desde el pasado lunes 25 de mayo, los connacionales radicados en otros países han acudido a los consulados para ejercer su derecho al voto.

En Nueva York, especialmente, la participación ha sido bastante alta. En reportes enviados a EL HERALDO se puede evidenciar las largas filas de votantes que han acudido a la cita democrática.

Al acudir al consulado para depositar su voto, un ciudadano de la región Caribe radicado en Estados Unidos expresó que “no es un secreto que el país está atravesando un momento difícil y cualquiera que sea el candidato de la gente, el país es evidente que necesita un cambio y aquí estamos ejerciendo el derecho para votar”.

Por su parte, Julio Alberto Amillo Brieva, oriundo de San Jacinto, Bolívar, aseguró que acudió a las urnas para cumplir “con un deber patriótico”.

Jornada en Venezuela

El embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, señaló que en el país vecino se habilitaron 23 puestos electorales en distintas ciudades venezolanas, como Maracaibo y San Cristóbal, capitales de los estados Zulia y Táchira (oeste, fronterizos con Colombia), respectivamente, además de Caracas, ciudad donde, indicó, ya habían votado 253 ciudadanos hasta el mediodía (16:00 GMT).

El diplomático recordó que son las primeras presidenciales colombianas que se celebran en ese país tras “ocho años de ayuno electoral” y expresó que se espera una mayor participación respecto a las legislativas de marzo pasado.

“El colombiano residente acá le presta mucha mayor atención a la presidencial que a las elecciones de Congreso”, señaló Rengifo, embajador en Venezuela desde 2023.

Venezuela tiene el segundo mayor “potencial electoral” de Colombia en el mundo, con 180.782 personas, la mayoría mujeres, luego de España, indicó a EFE el Consulado del país andino en Caracas, que aclara que el número no ha sido depurado.