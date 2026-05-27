El candidato Iván Cepeda sigue estando en el ojo del huracán, pero no por cuenta de sus propuestas, sino por otro evento político que llevó a cabo en Córdoba, lo que ha generado todo tipo de críticas debido a que a una semana de las elecciones los mítines públicos están prohibidos por la ley.

Esta vez el acto se llevó a cabo en el departamento de Córdoba, más específicamente en la ciudad de Montería donde un centenar de simpatizantes acompañaron al candidato en el Club Cobo Biche.

El izquierdista ni siquiera se sonrojó al postear en sus redes un video del acto que, insiste la campaña, se trata de un evento de carácter privado y que por ello no van e contra de ley. “Productiva reunión de campaña hoy: agradezco a las coordinadoras y los coordinadores municipales de nuestra campaña en Córdoba”, escribió el también senador en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que el candidato del Pacto Histórico genera polémica por este tipo de eventos políticos, ya el pasado lunes 25 fue duramente criticado por su muy controvertido evento proselitista en la ciudad de Sincelejo y en paralelo, Aida Quilqué, su fórmula vicepresidencial, hizo lo propio pero en Yopal, Casanare.

El mitin se llevó a cabo el pasado en el polideportivo de la ADES de la capital sucreña que contó con la asistencia de cientos de simpatizantes que colmaron el escenario deportivo, como dejan ver las imágenes compartidas por la campaña del candidato del Pacto Histórico. Entre tanto, la lideresa indígena también llenaba una plaza en la capital del Casanare.

De acuerdo con el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, desde el lunes 25 de mayo y hasta 1 de junio, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados, de ahí que muchos hayan salido a cuestionar a la campaña del izquierdista.