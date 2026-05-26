El procurador general, Gregorio Eljach, dijo que ha tomado atenta nota de los reclamos presentados ante esa entidad sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro durante la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral realizada en Cartagena.

“Se ha escuchado en forma detallada a los voceros de los partidos y movimientos. La Procuraduría ha tomado nota de los reclamos que han hecho, especialmente en tema de seguridad y de presunta indebida participación en política, particularmente del presidente de la República”, mencionó el procurador al término del encuentro.

Eljach reiteró que puso en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, “que es el único órgano que puede ocuparse de la conducta del señor presidente”, de las presuntas actuaciones en contra de la ley de Petro.

“Allá está (Comisión de Investigación y Acusación) la información que hoy presentó uno de los candidatos, en el sentido de que se averigüe la conducta del presidente de la República”, dijo el alto funcionario.

Hecho reciente sobre participación política

Precisamente en la tarde del domingo 24 de mayo, distintos sectores de la oposición cuestionaron duramente al jefe de Estado por haber publicado un video del cierre de campaña del candidato del petrismo, Iván Cepeda, en Barranquilla.

En su cuenta de X, Petro se refirió a la participación de la ciudadanía en el acto público e inclusive mencionó indirectamente al principal contrincante de Cepeda, Abelardo De La Espriella, quien se autodenomina como ‘El Tigre’.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad.Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata.En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones“, comenzó diciendo.

Acto seguido aseguró que “los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”.

En ese sentido, distintos sectores cuestionaron que Petro, nuevamente, está participando en política y violando la ley, como lo manifestó Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático. “Petro viola la ley sin pudor alguno”, aseveró.

El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe también manifestó en sus redes sociales un duro rechazo a las declaraciones de Petro: “Presidente, usted está violando la ley y le importa un comino. Esas ínfulas de dictadorzuelo es lo que lo llevan a comportarse como un Fulgencio Batista o un Alfredo Stroessner. Cual fascista”, sentenció.