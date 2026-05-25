El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró en la tarde de este lunes que actualmente está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior.

De acuerdo con Penagos, esos datos no pueden conocerse ni divulgarse antes del cierre oficial de las elecciones del próximo domingo en Colombia.

En este sentido, advirtió que los testigos electorales que compartan información parcial de votaciones en el exterior podrían enfrentar investigaciones disciplinarias.

“Está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede divulgar, sólo se conoce una vez estén las elecciones del domingo en Colombia. Aquellos testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, aseguró Penagos.

Plan de la Registraduría

1. Refuerzo de personal de la Registraduría en consulados estratégicos

Se amplió el despliegue de funcionarios de apoyo electoral en los consulados con mayor volumen de electores, que se encuentran en Estados Unidos, España, Venezuela, Chile, Francia, Panamá, Canadá, Inglaterra, Argentina, Ecuador, México, Costa Rica, Alemania y Australia.

Son 29 consulados asistidos durante la semana de votación y ocho consulados adicionales para el día domingo, incrementándose a su vez el personal de apoyo de la Registraduría a 65 funcionarios.

El propósito es mejorar la atención al elector, la resolución de las incidencias durante la jornada y el proceso de digitalización de los formularios E-14 y envío de los pliegos electorales.

2. Auditoría externa especializada internacional

Las elecciones presidenciales en el exterior cuentan con una auditoría externa especializada internacional, a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), en 16 puestos de votación de América Latina, Estados Unidos y Europa, donde auditores desempeñarán su labor de seguimiento y vigilancia.

3. Puntos de digitalización formularios E-14

Se establecerán puntos de digitalización de formularios E-14 en seis consulados para agilizar la transmisión de los resultados preliminares. Estos estarán ubicados en el Consulado de Colombia en Santiago de Chile (Chile), Madrid y Barcelona (España), Miami y Nueva York (Estados Unidos) y Caracas (Venezuela).

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró que están dadas todas las garantías para que los colombianos en el exterior salgan a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales y para que este proceso democrático se desarrolle de manera íntegra y transparente.