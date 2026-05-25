Red+ Noticias confirmó este lunes 25 de mayo que tomó la decisión de separar de manera temporal de sus funciones al director de su noticiero, Giovanni Celis, mientras avanzan investigaciones por presuntos casos de acoso.

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La medida fue anunciada a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, donde la organización explicó que la determinación se adopta para asegurar “la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las investigaciones en curso”.

En el mismo comunicado, el canal sostuvo que esta acción está alineada con su compromiso institucional de proteger a las personas y garantizar el debido proceso.

“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”.

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Asimismo, la empresa informó que seguirá colaborando de manera activa con el Ministerio del Trabajo, entidad que adelanta actuaciones relacionadas con el caso.

Además, el comunicado también recalcó que continuarán vigentes sus protocolos internos de prevención, atención y acompañamiento, enfocados en salvaguardar los derechos y el bienestar de sus empleados y colaboradores.

Frente a este tipo de situaciones, el canal reiteró su postura de rechazo absoluto a cualquier conducta inapropiada dentro de la organización.

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“El canal rechaza de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas que colaboran en Red+ Noticias”, concluyó el texto.

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Relatos de acoso y maltrato

La periodista Paula Andrea Granados, que trabajó en el medio hasta diciembre de 2025, aseguró en un video divulgado en Instagram que Celis “es un señor que no tiene reparo en escanear de arriba a abajo con unas miradas muy abusivas”.

Granados relató además el caso de una compañera a la que, según dijo, el directivo le enviaba capturas de pantalla de sus apariciones al aire acompañadas de mensajes sobre su ropa y su aspecto físico.

Otra experiodista del canal afirmó que Celis aprovechaba los trayectos en las rutas empresariales para sentarse junto a ella y recostarse sobre sus piernas, mientras que en otras ocasiones le dio “picos” en la boca y luego minimizaba lo ocurrido entre risas.

Un reportero afirmó incluso que el directivo le rompió el teclado a un compañero durante una discusión y una de las periodistas dijo que recibía llamadas antes de iniciar su jornada y durante los fines de semana: “Mi vida giraba en torno a lo que Celis quería que se hiciera”.

Acusaciones de censura

Además de las acusaciones por acoso, Celis enfrenta señalamientos relacionados con el caso de Dilan Cruz, un joven de 18 años que fue asesinado en noviembre de 2019 tras ser impactado por un proyectil disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una protesta en Bogotá.

Según las denuncias, el director del noticiero habría ordenado que un material grabado por el canal no saliera al aire y que en la emisión se hablara de “hechos confusos” en los que había resultado herido “un vándalo”.

La Revista Raya señaló que el excamarógrafo del canal John Niño confirmó la existencia de esas imágenes y describió que en ellas se veía cómo un agente disparaba contra Cruz por la espalda.

Hasta el momento, el medio no ha entregado más información sobre la investigación ni sobre cuánto tiempo permanecerá la separación temporal del director.