Un operativo especial fue desplegado en municipios del Bajo Cauca antioqueño y el norte de Córdoba tras la fuga de tres hombres que se encontraban recluidos en la Sala de Retención Transitoria de la estación de Policía de Caucasia.

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De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el escape se registró durante la noche, cuando los reclusos habrían aprovechado un momento de descuido por parte de uno de los uniformados encargados de la vigilancia.

Los hombres utilizaron una segueta para cortar parte de las rejas de seguridad del lugar. Posteriormente, atacaron al funcionario, lo redujeron y escaparon hacia un destino que aún no ha sido establecido por las autoridades.

Por otro lado, los hombres fueron identificados como Francisco Javier Arias Olivero, detenido por los delitos de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego; José Armando Chantaca Meléndez, investigado por homicidio y porte ilegal de armas; y Jhon Stiwar Espinosa Erazo, procesado también por porte ilegal de armas de fuego.

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Tras conocerse la fuga, las autoridades activaron un plan candado en varios municipios de la región con el objetivo de lograr la recaptura de los tres hombres, quienes ahora enfrentarán además cargos por fuga de presos.

Finalmente, no se descarta que en las próximas horas se anuncie una recompensa para quien entregue información que permita ubicar a los fugitivos. Mientras tanto, avanzan las investigaciones internas para establecer si existieron fallas, omisiones o posibles irregularidades por parte del personal encargado de la custodia.