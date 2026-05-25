California ha solicitado este domingo al Gobierno del presidente Donald Trump una declaración de emergencia debido a una fuga de productos químicos tóxicos en un tanque, que se teme que colapse, afectando a por lo menos cinco ciudades en el sur del estado.

Unos 50.000 residentes cercanos a las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, han sido evacuados desde el jueves pasado cuando se reportó la fuga en el tanque cargado con 7.000 galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

La declaración presidencial de emergencia permitiría que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) brinde asistencia y ayuda financiera para cubrir los costos de evacuaciones, albergues, asistencia médica, entre otros gastos.

FEMA también podría proporcionar directamente personal, equipo especializado y apoyo técnico, según indicó un comunicado de la oficina del gobernador Gavin Newsom, con quién Trump mantiene un pulso.

Las autoridades locales y estatales mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar el tanque que de colapsar podría derramar miles de galones del químico altamente tóxico o, lo que sería aún peor, que explote.

Una posible grieta en el tanque ha dado esperanzas sobre la posibilidad de que la presión se está reduciendo, dijo hoy el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern.

La estabilización del tanque ha resultado ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable.

En un comunicado el gobernador Newsom dijo que “el apoyo federal puede comenzar a llegar mientras el incidente aún se está desarrollando».

California ha movilizado a más de 785 socorristas y personal de emergencia, tanto estatales como locales, incluyendo expertos altamente especializados en materiales peligrosos. La ayuda federal también le ayudaría al estado a pagar los salarios de los equipos de emergencia.

La Casa Blanca no se había pronunciado aún sobre la solicitud de emergencia para una zona de mayoría republicana.