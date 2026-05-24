El jefe del Estado mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó este domingo continuar con la ofensiva en el Líbano a pesar de que algunas filtraciones sobre las negociaciones del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán determinaban que esta debía terminar, informó un comunicado del Ejército.

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“Hoy he aprobado planes para la continuidad de la lucha en el norte (de Israel); estamos decididos a profundizar el golpe contra Hizbulá en todos sus sistemas terroristas”, afirmó Zamir durante una evaluación de la situación en la sede de una brigada acorazada de las fuerzas armadas.

El anuncio de Zamir se produce pocas horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseverara que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoce el derecho a la autodefensa de Israel en todos los frentes, incluido el Líbano.

El medio estadounidense Axios señaló que el acuerdo que EE.UU. e Irán negocian incluiría también el fin de la ofensiva israelí contra el grupo chií Hizbulá en el Líbano. Netanyahu expresó preocupación al respecto durante una llamada con Trump en la víspera.

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Israel mantiene una invasión terrestre en el sur del Líbano, habiendo logrado cruzar en algunas zonas al norte del río Litani (que marca el límite del área desmilitarizada establecida por la ONU), y bombardea ocasionalmente otros puntos del país, como Beirut o el valle de la Bekaa.

Listos para combatir a Irán “inmediatamente”

Zamir también aseguró que el Ejército de Israel está “preparado para retomar operaciones de combate intensas inmediatamente” contra Irán, a pesar de la posibilidad de que Estados Unidos y la República Islámica logren acordar en los próximos días un memorando de entendimiento que prolongue la tregua otros 60 días.

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“Mantendremos la preparación y flexibilidad operacional tanto como sea necesario. En el Comando Norte seguimos atacando el terrorismo de Hizbulá en todas las dimensiones”, añadió.