Una persona muerta y otra herida fue el resultado de un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado por la noche, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

Agentes del Servicio Secreto de EE. UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN. El sospechoso, un joven de apenas 21 años, fue la víctima fatal que abrió fuego contra un control de seguridad.

Ante los sucesivos disparos, agentes del Servicio Secreto respondieron hiriendo en el acto al autor del ataque que murió poco después de camino a un centro hospitalario. Un ciudadano que caminaba por la zona le alcanzó una de las balas y se encuentra en estado crítico, según fuentes citadas por CNN.

Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena.

Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

Los reporteros fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados responder al incidente.

El hecho se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.