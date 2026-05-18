El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de “terrible” el tiroteo registrado este lunes en una mezquita de San Diego (California) que ha dejado cinco personas muertas, entre ellas los dos tiradores.

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“Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible”, dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

Octavio Guzmán /EFE AME1211. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 12/05/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa previo a su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, este martes en Washington (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

“He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento”, añadió el mandatario al ser preguntado por el ataque durante un acto en la Casa Blanca.

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Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años, según han indicado las primeras investigaciones del FBI.

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a repeler el ataque.