A propósito de los 55 jugadores de la prelista de Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, con miras al Mundial 2026, que está a la vuelta de la esquina, me pregunté cuánto hace que un jugador del Junior, de la plantilla del momento, no es llamado a la selección Colombia.

Junior ha aportado jugadores estrellas, de gran nivel, a la Selección siendo base, incluso, en el primer Sudamericano de Chile, en 1945, con la dirección del ‘Flaco’ Meléndez. Es fácil recordarlos: ‘Pibe’ Valderrama, Alexis Mendoza, Wilson Pérez, Mario Alberto Coll, Iván Valenciano, Martín Arzuaga.

De la nómina del momento la última historia de llamados de jugadores del Junior comienza con Luis Díaz.

En 2018, Arturo Reyes, técnico encargado, llamó por primera vez a Luis Díaz a una selección Colombia de Mayores. Lucho es un producto genuino de la dupla Barranquilla FC - Junior.

Gabriel Fuentes, otra hechura de los dos clubes nuestros, fue convocado por Carlos Queiroz en 2020 y Néstor Lorenzo en 2024.

En 2022, José Luis Chunga, otro alumno del Barranquilla FC y Junior, fue convocado por el DT interino Héctor Cárdenas para partidos amistosos.

En 2022, Néstor Lorenzo incluyó en el llamado a Fredy Hinestroza y a Miguel Borja.

Y en 2023, el mismo Lorenzo citó a Juanfer Quintero, que tuvo que regresar de una gira en Asia por lesión originándose un debate que tuvo mucha sonoridad y le costó un dineral al Junior.

La cuota de jugadores de la Costa Caribe ha bajado dramáticamente. Mientras en la lista de 55, Antioquia aporta 15 y Valle 11, cinco departamentos costeños apenas suman ocho. Atlántico, Jordan Barrera y Rafael Santos Borré; Bolívar, Wilmar Barrios y Jorge Carrascal; Guajira, Álvaro Montero y Luis Díaz; Cesar, Willer Ditta y Magdalena, Luis Suárez.