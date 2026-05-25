En la mañana de este lunes 25 de mayo una comisión del Reino Unido llegó a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, para realizar una inspección en el marco de los trámites de extradición adelantados contra la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, acusada del asesinato por envenenamiento de dos niñas en la capital del país en abril del 2025.

Según ha trascendido, los médicos británicos Alan Mitchell y Bradley Hillier -adscritos a la unidad de extradición de la Fiscalía del Reino Unido- realizan una evaluación del área de psiquiatría del centro de reclusión donde será ingresada Zulma Guzmán cuando llegue a Colombia en condición de extraditada.

La inspección fue solicitada por la defensa de Guzmán para verificar que el establecimiento carcelario garantice la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad, pues forma parte de los requisitos para la extradición por parte del sistema judicial de Reino Unido.

En ese sentido, con la visita se busca que se puedan certificar las condiciones adecuadas de reclusión y la ausencia de riesgos de maltrato. El martes 26 de mayo continuará la inspección.

Zulma Guzmán se encuentra recluida en HMP Bronzefield, una cárcel de alta seguridad para mujeres ubicada en el condado de Surrey, cerca de Londres, Inglaterra. A ese sitio fue trasladada desde el Hospital de Salud Mental St Charles en Notting Hill, donde estuvo bajo custodia tras ser rescatada del río Támesis en diciembre de 2025.

De acuerdo con medios británicos, la colombiana habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia y tener en su contra una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de ese mes.

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro. Zulma le habría enviado las frutas a las menores, a través de un domiciliario, hasta su casa en el norte de Bogotá.