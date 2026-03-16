El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, remitió una carta a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio en la que pide sea solicitado al Reino Unido priorizar el proceso de extradición de Zulma Guzmán, la empresaria colombiana vinculada al caso de la muerte por envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá.

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“De manera atenta, me permito solicitar que, por intermedio de los canales diplomáticos correspondientes, ese Ministerio comunique al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes.”, se lee en la misiva.

“La comparecencia de la requerida en Colombia resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas en un caso de especial relevancia, atendiendo a la naturaleza de los hechos objeto de investigación y a la condición de las víctimas.”, agrega.

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Además, Cuervo reiteró que el Estado colombiano cuenta con las garantías para la seguridad y protección de Guzmán.

Finalmente, expresó “en este contexto, se solicita respetuosamente informar a las autoridades británicas la relevancia del caso, así como la voluntad del Estado colombiano de continuar fortaleciendo la cooperación judicial bilateral que permita el avance oportuno del trámite de extradición”.

Guzmán Castro, de 54 años, fue hallada por las autoridades de Reino Unido en medio de un operativo de rescate adelantado en el río Támesis en Londres, en diciembre de 2025. Luego permaneció en un centro médico hasta que se hizo efectiva su captura ante la circular roja de Interpol, emitida por el proceso penal que se adelanta en Colombia por su presunta responsabilidad en la muerte de dos adolescentes, de 13 y 14 años.

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Zulma Guzmán fue recluida en la cárcel de Bronzefield, en el Reino Unido, por orden de una jueza de Londres, mientras se define su situación judicial tras negarse a ser extraditada.

¿Cuál es el caso en el que está involucrada Zulma Guzmán?

Los hechos que dieron lugar a la investigación ocurrieron en abril de 2025. De acuerdo con las autoridades, Guzmán Castro habría enviado a dos adolescentes, de 13 y 14 años, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate que contenían talio, un metal pesado altamente tóxico.

Las menores fallecieron días después como consecuencia de la intoxicación. El mismo episodio también habría afectado gravemente a otras dos personas, según los avances del expediente judicial.

Bronzefield, la prisión donde permanece Zulma Guzmán

De acuerdo con información divulgada por ‘Noticias Caracol’, Zulma Guzmán fue trasladada a HMP Bronzefield, una prisión ubicada en Ashford, Middlesex, considerada la cárcel de mujeres más grande de Europa.

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Se trata de la única prisión femenina de alta seguridad del Reino Unido administrada de forma privada. Tiene capacidad para más de 500 internas y está destinada a reclusas clasificadas como “Categoría A”, es decir, aquellas consideradas de alto riesgo para la seguridad pública.

El centro penitenciario cuenta con unidades médicas especializadas y áreas de atención en salud mental, además de infraestructura que permite la realización de diligencias judiciales de manera remota.

Zulma Guzmán se negó a la extradición

Durante su comparecencia ante la justicia británica, Zulma Guzmán fue notificada formalmente de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno colombiano. No obstante, la acusada se negó a aceptar el traslado voluntario a Colombia.

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Ante esta decisión, la jueza de distrito Sarah Turnock ordenó que permanezca privada de la libertad mientras se inicia un proceso formal de extradición. En una próxima audiencia, la defensa deberá exponer los argumentos con los que busca frenar su retorno al país.