El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió en las últimas horas a Iván Cepeda por las declaraciones que el candidato presidencial pronunció el pasado 12 de febrero en Medellín, cuando se refirió al departamento como la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. La reacción del mandatario se conoció a través de un video publicado en sus redes sociales, en medio de la controversia política que se mantiene en la región.

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En su mensaje, Rendón defendió al departamento y cuestionó con dureza los señalamientos del senador. “A mis paisanos decirles que los ataques a nuestra región son producto del odio y la ignorancia, del resentimiento y ruindad”, aseguró.

El gobernador de Antioquia sostuvo que la identidad del territorio no puede reducirse a sus momentos más críticos ni a los episodios de violencia que marcaron parte de su historia. En esa línea, insistió en que “los dolores que nos han marcado, las tragedias y los violentos no definen a un pueblo”.

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Rendón también remarcó una posición ideológica frente al debate abierto por Cepeda. “En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto está en la firmeza, el respaldo a la democracia, en el amor por este terruño (...) Aquí no pegaron todas las formas de lucha. Aquí no pega el comunismo”, afirmó.

El pronunciamiento cerró con una frase que sintetizó el tono de su intervención: “Y así los mortifique: Antioquia está de pie”.

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre Antioquia?

La controversia se originó en un acto público realizado en Medellín el pasado 12 de febrero, donde Iván Cepeda hizo una lectura crítica sobre el pasado político y violento del departamento. Sus palabras generaron rechazo en distintos sectores de Antioquia y abrieron una nueva confrontación con dirigentes regionales.

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Según la información conocida, el hoy candidato del Pacto Histórico planteó que su referencia apuntaba a procesos históricos de la década de 1980, periodo en el que, a su juicio, se consolidó una alianza para proteger intereses económicos y políticos mediante la violencia.

Esa intervención fue la base de la reacción posterior del gobernador de Antioquia, quien defendió la trayectoria del departamento y el carácter de sus habitantes frente a lo que consideró ataques injustificados.

Así respondió Iván Cepeda a las críticas por su comentario sobre Antioquia

Tras la ola de críticas, Cepeda aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto por sectores políticos cercanos a sus rivales, con el objetivo de afectar su campaña presidencial.

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“Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, afirmó el candidato, quien impulsa su aspiración junto a la senadora indígena Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial.

El dirigente también subrayó que en su discurso hubo un reconocimiento a la transformación del territorio. “Han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder”, dijo.