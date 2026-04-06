En la mañana de este lunes 6 de abril, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó la demanda de nulidad contra suspensión de órdenes de captura a cabecillas de estructuras ilegales del Valle de Aburrá, en Antioquia, en medio de mesas de conversaciones con el Gobierno.

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En su pronunciamiento ante la prensa, el mandatario departamental lanzó duro mensaje a la fiscal general Luz Adriana Camargo.

“Yo realmente no comprendo la posición de la Fiscalía. Hace unos días va a Palacio de Nariño como a pedir permiso, diciendo que lo de ‘Calarcá’ es muy grave, información que reposa en su despacho desde hace casi dos años y que no entiende uno cómo es que aún no le han levantado la orden de captura a este bandido para que a los días siguientes termine otorgándole libertad a 23 criminales tan o más peligrosos que el mismo ‘Calarcá’”,

Sostuvo que esta es una de las situaciones más graves del país en las últimas décadas, inclusive comparó esto con el proceso 8000: “Realmente aquí lo que está tomando lugar en Colombia es una situación muy grave que, comparada con lo que ha acontecido en otras épocas de la historia de la nación o en otras latitudes, parece un juego de niños. Si durante el proceso de 8000 se decía que a Palacio se había metido un elefante, aquí con alias Pitufo, con Calarcá, con la UIAF, lo que se metió al Palacio de Nariño fue Jurassic Park entero”.

Más temprano, el gobernador de Antioquia había señalado: “Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: Gustavo Petro y la fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales y también bandidos como alias Calarcá de Farc”.