La grave situación de escalada de violencia que se vive en el territorio nacional, sin que el sur del departamento del Cesar sea la excepción, está también afectando a los menores de edad que son sujetos de protección a través del Código de la Infancia y la Adolescencia.

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Este flagelo ha sido evidenciado por la reciente Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, de la Defensoría del Pueblo para los municipios de Río de Oro y González, que igualmente afecta a Ocaña y Ábrego, Norte de Santander; poblaciones que hacen parte de la región del Catatumbo, con presencia activa del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente 33 (articuladas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF). Además de existir una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal ‘Pelusos’.

Todo este panorama derivó en una confrontación armada que comenzó en enero del 2025, la cual derivó a su vez en una grave crisis humanitaria con múltiples vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, según indica la Defensoría del Pueblo.

Aunado a ello, está el reclutamiento forzado en menores de edad, adolescentes desde los 12 años, que han sido arrancados de su seno familiar para formar las filas de estas estructuras armadas, en zonas rurales y otros tantos instrumentalizados en las áreas rurales de los municipios, e incluso en los entornos escolares.

La Defensoría del Pueblo señala que, en base al análisis en terrero, el riesgo es para las comunidades de Río de Oro, para su casco municipal y los corregimientos El Salobre, El Gitano, Sanín Villa, Los Ángeles, Montecitos, Centro Poblado El Marqués, Once Reces, Cruce de Patiño y Diego Hernández. Y en el municipio de González, el riesgo es para su cabecera urbana.

Uno de los mayores riesgos para la población está para las niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado, uso ilícito y violencia sexual, como el caso documentado en el corregimiento Los Ángeles (Río de Oro). Mujeres y lideresas, víctimas de persecución, amenazas digitales y violencia basada en género en medio de la disputa territorial.

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Para el 2024, se habían registrado 578 casos de reclutamiento forzado en menores de edad. De estos, 277 pertenecieron a población indígena. 186 no se reconoció en ningún grupo étnico, 78 sin información y 37 son afrocolombianos. De estos casos, uno fue para el departamento del Cesar y en Bolívar, 3 como parte de la región Caribe.

En el 2025, el panorama mostraba menos casos para el periodo entre enero y junio, con 55 casos. De estos, el Cesar arrojó tres casos, y Magdalena 6. Los presuntos grupos armados que podrían ser los responsables son: Estado Mayor Central, disidencias sin especificar, ELN, Ejército Gaitanista de Colombia, Segunda Marquetalia y otros sin identificar, destaca la Defensoría del Pueblo.

Para la Oficina Asesora de Paz, del departamento del Cesar, hasta el mes en curso de 2026, hay siete casos de reclutamiento forzado en menores de edad, a lo largo de estos tres últimos años, sin contar un subregistro que podría darse por los casos no conocidos institucionalmente.

Juana Pacheco, jefa de dicha entidad departamental, indicó que no existe una Alerta Temprana, sino varias que incluyen a distintos municipios; además de Río de Oro y González, están Codazzi, Manaure y San Alberto.

“El reclutamiento por parte de los actores armados está siendo una realidad, es un tema, digamos, innegable; a pesar de que las cifras en el Cesar son bajas, en relación a otros departamentos, un solo menor que nosotros perdamos para la guerra; es un dolor para el país, un dolor para el departamento”, dijo la funcionaria.

En la actualidad, los actores armados se están valiendo de diferentes herramientas para atraer a los jóvenes, incluso por redes sociales haciendo ofrecimientos.

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“Los están involucrando en temas de comercialización de droga, el microtráfico, que esa es una forma de reclutamiento y uso de niños. Por ejemplo, aquí en el casco urbano de Valledupar, estábamos en medio de la socialización, en un colegio y una niña en medio de todo nos contó que algo estaba pasando con su primo y de inmediato se activó la ruta con el acompañamiento del ICBF”, dijo Juana Pacheco. Destacó que hay territorios donde este flagelo se normaliza.

Como parte de la prevención del reclutamiento forzado en el Cesar, a través del Subcomité de Prevención y Protección, la Oficina Asesora de Paz, construyó una cartilla pedagógica con la cual han llegado a los diferentes colegios del departamento, como un instrumento lúdico para que las cifras no sigan creciendo.

“Con la cartilla se busca que el joven adquiera un criterio propio para no dejarse seducir por los actores armados, hoy los jóvenes están viendo atractivo irse a las filas de un actor armado, porque utilizan distintas estrategias, inclusive a través de plataformas digitales, de las redes sociales. Entonces se requiere que el aparato estatal esté dispuesto a proteger, que la familia también cumpla un rol protector, pero también se requiere crear en nuestros jóvenes un criterio propio para que ellos mismos se den cuenta de que la guerra nunca puede ser el camino, que estén llenos de sueños y que solo los pueden cumplir en medio de la libertad”, expresó Juana Pacheco.

La estrategia de la cartilla pedagógica está siendo implementada desde finales de 2023, la cual ha sido solicitada por el Ministerio del Interior para llevarla en todo el país.

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“Es importante trabajar de la mano con el ICBF y llegar a las familias, que se sumen a ese rol protector del niño y del joven, porque son menores desde los 12 años que ya están en la capacidad de comprender que ese no puede ser un camino. Si bien no podemos endilgarles la responsabilidad a ellos, sí podemos hacerlos partícipes de que crean un criterio y que además cuenten lo que les está pasando”.

De igual manera, la funcionaria destacó que es urgente que cada municipio, desde la institucionalidad pueda activar mecanismos de protección a los menores de edad, llegando a los colegios y familias, para brindar las herramientas necesarias que permitan que ningún menor de edad abandone su hogar por irse a un mundo desconocido y que vulnera todo tipo de derechos.

¿A dónde pedir ayuda?

La cartilla ‘Protejámonos del reclutamiento forzado: Una niñez con derechos es una niñez feliz’ es un instrumento pedagógico, didáctico, lúdico, llamativo para los niños, niñas y adolescentes, que además de hacerles saber qué es el reclutamiento de los grupos ilegales, los ayuda a identificar los escenarios de riesgo, el cómo deben actuar, lo que se quiere es llegarles a los jóvenes con juegos, adivinanzas y reflexiones.

Además, indica las rutas de denuncia y atención, como son las líneas 125 de la Secretaría de Salud Departamental, la 123 de la Policía Nacional, Línea de Atención a Niños y Adolescentes 141 del ICBF, Defensoría del Pueblo y Unicef.

Jornadas de prevención al reclutamiento forzado en menores de edad en el Cesar

En el departamento del Cesar, la Policía Nacional en los diferentes municipios realiza diversas actividades preventivas y pedagógicas, promoviendo mensajes de rechazo al reclutamiento forzado y fortaleciendo entornos protectores para los menores de edad.

En Aguachica, personal de Policía Comunitaria participó activamente en actos conmemorativos y jornadas pedagógicas, donde niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes se unieron a la iniciativa del 12 de febrero, Día Internacional de las Manos Rojas’, como símbolo de rechazo a cualquier forma de violencia y utilización de menores en el conflicto.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, manifestó: “Desde la Policía Nacional reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas jornadas nos permiten fortalecer la prevención, la confianza ciudadana y el trabajo articulado para decirle no al reclutamiento y sí a la vida, la educación y la esperanza”.