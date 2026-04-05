La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer este domingo, a través de su Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, que el Puente de la Avenida Cordialidad, que cruza por encima de la Avenida Circunvalar, entrará a proceso de reparación, por lo cual estará cerrado aproximadamente un mes.

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Es por eso que mediante un comunicado de prensa, el Distrito informó a la ciudadanía que: “debido a obras de mantenimiento en el puente de la Cordialidad, se ha programado el cierre total temporal del tramo correspondiente a la conectante Galapa–Circunvalar, desde el lunes 6 de abril hasta el miércoles 6 de mayo".

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial agradece la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras de infraestructura vial, las cuales contribuirán a mejorar la conectividad”, señaló la dependencia.

Así mismo, recomendó rutas de desvío para los conductores que se movilicen por el sector o que deban tomar la Vía Cordialidad rumbo a Galapa y otro municipios.

“Los conductores que transitan por la Troncal del Caribe en sentido Galapa–Barranquilla, y que normalmente toman la conectante hacia la avenida Circunvalar en sentido Barranquilla–Soledad no podrán hacerlo debido al cierre", apuntó el distrito.

En ese sentido: “deberán seguir por el puente y girar a la derecha por la oreja que conecta con la Circunvalar en sentido Soledad–Barranquilla. Posteriormente, deberán continuar y girar nuevamente a la derecha para tomar la oreja que asciende al puente en sentido Barranquilla–Galapa. Finalmente, deberán girar a la derecha por la oreja que conecta el puente con la avenida Circunvalar en sentido Barranquilla–Soledad, para retomar su ruta habitual", se recomendó.

Así mismo, en los puntos de cierre se contará con “la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y las rutas de desvío establecidas”.

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La intervención estará acompañada de señalización preventiva y reglamentaria, así como de los elementos necesarios para el control y cierre, con el fin de garantizar la seguridad vial y el adecuado flujo vehicular en el área de influencia.

Se habilitarán senderos peatonales para todos los actores viales que transitan habitualmente por el sector.