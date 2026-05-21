Luego de la audiencia en la plenaria del Senado para escuchar a los 37 candidatos a contralor general de la República, y después de ser escuchados en la Cámara de Representantes, ya quedó definida la lista de los 10 aspirantes a la jefatura del ente de control fiscal.

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La Secretaría General del Senado y la Secretaría General de la Cámara de Representantes dieron a conocer la lista luego de recibir el listado definitivo por parte de los coordinadores de la comisión accidental encargada del proceso.

Con la publicación de la lista, se avanza hacia la elección definitiva del nuevo contralor general en el periodo 2026 - 2030, un cargo que dirigirá el organismo de control fiscal más importante del país, entidad encargada de vigilar el manejo de los recursos públicos y ejercer control sobre el gasto estatal.

El nuevo contralor reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, quien actualmente ocupa el cargo tras regresar a la entidad luego de la controversia jurídica que rodeó su elección inicial.

Se espera que en los próximos días en el Congreso continúe el proceso de elección.

Lista de los 10 aspirantes a contralor general