El ex director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Olmedo López, aceptó haber cometido delitos de corrupción en el escándalo de desfalco de la entidad.

Lea más: Ideam advierte 48 horas de lluvias intensas y riesgo de inundaciones en varias regiones del país

El también considerado testigo clave en el caso se somete de este modo a una sentencia anticipada, allanándose a los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Esto luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó López en la diligencia para este sentido dispuesta este miércoles.

Ver más: Medicina Legal confirma plenamente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza

Cristian Garavito/Presidencia de la República

Agregó el ex alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro que por este escándalo ante la Fiscalía entregó información, documentos y participó en diligencias al respecto.

“Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa. (...) Es el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”, sostuvo.

El despacho deberá ahora avalar o no el próximo martes esta aceptación de delitos por parte de López y la audiencia de sentencia anticipada quedó programada para el próximo mes de junio.

Lea también: Lo que se sabe de Eduardo Ramos, el falso cirujano que habría estado detrás del procedimiento practicado a Yulixa Toloza