BOGOTÁ. La ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, envió una dura carta a la Procuraduría criticando la actuación de la Fiscalía en el el caso de la Ungrd y afirma que los ex directivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, hicieron supuestas trampas en medio del proceso por el escándalo de corrupción.

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En la misiva, que dio a conocer el diario El Tiempo, la ex funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro pidió al Ministerio Público que se oponga al principio de oportunidad de López y Pinilla.

Esto luego de que la semana pasada se le negara por segunda vez un preacuerdo con la Fiscalía a López.

En el documento, dirigido por Ortiz al procurador Gregorio Eljach, radicado por el abogado Mauricio Camacho Fernández, defensora de la ex consejera presidencial, se advierte que “es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde, a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia, al parecer han llegado a inducir en error a magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”.

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“Es deleznable la manera como la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte elaboró y sometió a control de la judicatura un acta de preacuerdo con el señor Olmedo López”, agrega.

Reiteró que ya la justicia “llamó la atención a la Fiscalía de la manera inusual en que había dejado sin imputar un peculado en favor de terceros determinado en miles de millones de pesos, la forma como ofreció exageradas rebajas a los procesados y la manera ilegal en que se tasó la multa”.

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Y se señala también en la carta que “peritos a instancias de sus clientes plasmaron falsedades, para hacer creer a la judicatura que Sandra Ortiz, se había trasladado hasta el apartamento del doctor (Iván) Name -ex presidente del Senado-, con la finalidad de entregarle un maletín cuyo contenido era una millonaria suma en efectivo”.

La expectativa recae ahora en la respuesta que daría la Procuraduría sobre este asunto comentado por Ortiz.

Según el ente acusador, la ex consejera presidencial para las Regiones habría recibido, transportado y entregado al ex presidente del Congreso de la República, $3 mil millones que tendrían origen ilícito. Los recursos corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la Ungrd que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.

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De acuerdo con las diferentes actividades investigativas orientadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tarde del 12 de septiembre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la entonces consejera para las Regiones, al parecer, recibió de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con $1.500 millones en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al mencionado congresista.

“Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros $1.500 millones, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez.

Frente a su presunta participación, el ente acusador señaló: “En Bogotá, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por $60 mil millones a favor del también copartidario suyo Iván Name (entonces presidente del Senado), por un valor superior a los $10 mil millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz”.

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En ese sentido el organismo de investigación penal advirtió que “debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecido a Name a una suma en efectivo de $3 mil millones, y a Calle de $1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”.

Además, la Fiscalía detalló que “Olmedo tenía conocimiento de todos los procesos contractuales, dirigió con Sneyder la operación para conseguir dinero de la contratación de la entidad con destino a congresistas, lideró la operación para dirigir contratos de la entidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas delegados con congresistas o funcionarios; delegó en Sneyder y Pedro Rodríguez la consecución de contratistas a cambio de las coimas; coordinó la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado y la entrega de $1.000 millones directamente al presidente de la Cámara conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, director entonces del Dapre”.

De igual modo, expuso la entidad acusadora, “se coordinó la entrega de $3 mil millones a través de Ortiz en su apartamento en Suites Tequendama y mil millones en efectivo entregados por Pinilla en Montería, Córdoba, a Andrés Calle”.