La audiencia en la que se estudiaba la solicitud de libertad de la exconsejera Sandra Liliana Ortiz Nova fue suspendida este miércoles, dejando en pausa la decisión sobre su posible salida de prisión en medio del proceso que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

Durante la diligencia, la defensa de la exfuncionaria expuso los argumentos con los que busca su libertad, centrados en el presunto vencimiento de los términos procesales.

En este sentido, el abogado Mauricio Camacho sostuvo que los plazos establecidos por la ley para avanzar hacia la etapa de juicio ya habrían sido superados.

Según explicó, desde la presentación del escrito de acusación, en enero de 2025, han transcurrido más de ocho meses sin que se inicie formalmente el juicio, lo que —a su juicio— configuraría una vulneración de los tiempos procesales.

No obstante, la suspensión de la audiencia impidió que el juez tomara una decisión de fondo, por lo que será necesario reprogramar la diligencia para continuar con el análisis del caso.

Ortiz resultó salpicada en este escándalo luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, declarara ante la justicia que ella fue la mensajera para llevar los 3.000 millones de pesos que fueron entregados, supuestamente, al entonces presidente del Senado de la República, Iván Name.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la exfuncionaria recibió el dinero en efectivo que posteriormente la transportó en vehículos oficiales y entregó al entonces presidente del Congreso de la República (Iván Name), con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos.