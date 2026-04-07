La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia un escrito formal de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, según un documento fechado el 7 de abril de 2026.

El escrito fue presentado por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Fernando Sandoval Vargas, dentro de los términos legales establecidos.

Detalles del proceso

De acuerdo con el documento, la Fiscalía formuló la acusación en contra de los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido vinculados previamente mediante una audiencia de imputación realizada el 1 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Penal por el caso de corrupción en la UNGRD.

El expediente incluye 34 folios del escrito de acusación, junto con un anexo probatorio que consta de 251 folios adicionales. Asimismo, se adjuntaron documentos relacionados con el proceso, incluyendo actas judiciales y material en formato digital.

¿Cómo va el caso de Bonilla y Velasco?

En diciembre del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá decidió enviar Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco a la cárcel argumentando que ambos exfuncionarios representan un riesgo para el desarrollo de la investigación, razón por la cual la magistrada del despacho ,Aura Alexandra Rosero, negó la medida dedetención domiciliariaque había pedido la defensa y señaló que la medida de aseguramiento en centro carcelario es “idónea, necesaria y proporcional para los imputados”.

Bonilla y Velasco son señalados de supuestamente haber entregado contratos a allegados a congresistas para asegurar votos favorables para las reformas sociales y las operaciones de créditos públicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En medio de su intervención, la togada del Tribunal Superior de Bogotá había mencionado que tanto Bonilla como Velasco “no actuaron de manera episódica ni aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.