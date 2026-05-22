El tablero electoral colombiano parece cada vez más reducido a una disputa entre tres figuras que concentran la atención política y mediática: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. La más reciente encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol y Blu Radio, confirma no solo el liderazgo sostenido del candidato del Pacto Histórico, sino también el ascenso acelerado de De la Espriella y el retroceso de Valencia en la recta final de la campaña.

El sondeo muestra a Iván Cepeda encabezando la intención de voto con el 44,6 %, una cifra que, aunque lo mantiene como favorito, todavía no le alcanza para evitar una segunda vuelta. Detrás aparece Abelardo de la Espriella con el 31,6 %, consolidándose como el candidato con mayor crecimiento en las últimas semanas y desplazando el foco de la derecha hacia una candidatura que ha capitalizado el discurso antisistema y el descontento ciudadano.

En contraste, Paloma Valencia pierde terreno. La candidata del Centro Democrático cayó al 14 %, alejándose de la posibilidad de disputar directamente el paso al balotaje y reflejando las dificultades de la derecha tradicional para reconectar con parte de su electorado. Mientras tanto, las candidaturas del centro siguen sin despegar: Sergio Fajardo y Claudia López permanecen relegados con cifras marginales que los dejan prácticamente fuera de competencia.

El estudio también deja ver otro fenómeno: la reducción progresiva del voto en blanco y de la indecisión. A medida que se acerca la jornada electoral, los colombianos parecen estar cerrando filas alrededor de opciones más polarizadas, en un escenario donde el debate político gira entre continuidad y ruptura.

De cara a una eventual segunda vuelta, la encuesta proyecta hoy una ventaja para Cepeda frente a De la Espriella. El candidato del Pacto Histórico obtendría el 52,4 % frente al 45,3 % del abogado barranquillero. Sin embargo, los números también muestran una tendencia que inquieta al oficialismo: mientras Cepeda pierde algunos puntos frente a mediciones anteriores, De la Espriella continúa creciendo y estrechando la distancia.

La fotografía electoral revela un país dividido, con una izquierda que conserva una base sólida y una oposición que todavía busca consolidar un liderazgo capaz de unificar el voto de derecha y del electorado inconforme. Todo apunta a que la última semana de campaña será decisiva para definir quién logra capitalizar el desgaste político y emocional que atraviesa Colombia.